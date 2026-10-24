В Баварии заговорили о введении налога на ИИ для поддержки независимых СМИ

Развитие искусственного интеллекта требует новых моделей финансирования СМИ, которые помогут сохранить качественную и проверенную журналистику на фоне перетекания доходов в крупные технологические компании. Министр цифровых технологий Баварии Фабиан Меринг считает, что идею введения «налога на ИИ» стоит рассмотреть, а СМИ должны получать часть этих средств.

«Я не хочу, чтобы качественные СМИ в нашей стране превратились, по сути, в простых поставщиков контента для крупных «гиперскейлеров» из США и Китая. Именно поэтому нам нужен своеобразный сбор — в поддержку разнообразия, цифровой сбор или налог на ИИ (называйте это как угодно), – но СМИ должны получать долю стоимости, которую создают эти крупные операторы платформ», – высказал Меринг своё мнение на одной из крупнейших европейских медиаконференций Medientage, которая на этой неделе проходит в Мюнхене.

Представитель правительства Баварии упомянул, что недавно с идеей «налога на ИИ» выступил и его коллега на федеральном уровне — министр цифровизации и модернизации Германии Карстен Вильдбергер (Karsten Wildberger).

«Происходит много изменений, и некоторые зарабатывают на этом огромные деньги. Почему бы не направить часть этой созданной стоимости на то, чтобы подготовить наше общество и государственные институты к тому, что сейчас разворачивается?», — прокомментировал Меринг.

Он напомнил, как сейчас происходит поиск с помощью ИИ: на свой запрос вы получаете ответ в текстовом формате, под которым могут быть несколько небольших ссылок, ведущих на сайты медиакомпаний, издательств или журналистских организаций, «на которые, честно говоря, никто из нас никогда не нажмет».

«Именно эти субъекты собрали информацию, на которой основан ответ, – однако их полностью игнорируют. Подумайте вот о чем: существуют медиакомпании, издательства, радио- и телевещатели, которые арендуют офисы, обучают журналистов и платят им за сбор и проверку информации в соответствии со стандартами качественной журналистики», — отметил баварский министр.

По его словам, получение доступа к информации через цифровую платформу само по себе не является проблемой, а проблема заключается в том, что вся создаваемая при этом добавленная стоимость в настоящее время достается крупному оператору платформы, тогда как те, кто фактически создал эту информацию, не получают ничего.

«И это должно измениться… Иначе вполне понятно, к чему это приведет: разнообразная медиасистема будет все больше приходить в упадок, не выдерживая растущего экономического давления, из-за которого становится невозможным поддерживать качество. Качество информации, используемой для обучения искусственного интеллекта, будет продолжать снижаться, в то время как вся созданная ценность будет перетекать к крупным зарубежным корпорациям», — подчеркнул Меринг.

Он также назвал неправильной ситуацию, когда оператор платформы с многомиллиардными оборотами – так называемый «гиперскейлер» – платит в Германии меньше налогов, чем местная столярная мастерская.

Баварский министр призвал европейские СМИ, как представителей 450 млн человек, совместно отстаивать свои интересы и устанавливать собственные правила.

«Мы должны найти в себе европейскую смелость быть чем-то большим, чем просто группой, которую можно вызвать — как это произошло с госпожой фон дер Ляйен (президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен) — на поле для гольфа, выбранное господином Трампом (президент США Дональд Трамп), лишь для того, чтобы сообщить об очередном раунде введения пошлин. И если существуют компании — например, те, которые получают более 750 млн евро прибыли, — то вполне справедливо и целесообразно, чтобы мы направляли 10 % стоимости, которую они создают в пределах наших границ, обратно в самое сердце нашей медиасистемы», — отметил Меринг.

По его мнению, медиасистема — подобно другим подсистемам — должна пройти трансформацию в условиях масштабной технологической революции ИИ, но сохранить свою роль и задачи – сопровождать общество через эту великую революцию, готовить его к «эпохе ИИ» – времени, в котором в будущем будут развиваться европейская демократия, а также экономические и социальные процессы.

В этом плане министр также подчеркнул важность «цифрового суверенитета» как фундаментального вопроса.

«Мы — как медиасистема и как общество — должны чётко осознать: в 2026 году цифровой суверенитет — это уже не просто вопрос ИТ. Стало очевидно, что ответ на вопрос «кому это принадлежит» (то есть кто контролирует данные) определяет, кто в будущем сможет распределять благосостояние, свободу, мир и безопасность», — отметил Меринг.

Он призвал обеспечить безопасность собственных данных и использовать их самостоятельно, применяя технологически нейтральные решения.

«Кроме того, нам нужны собственные лидеры эпохи искусственного интеллекта — компании, в ДНК которых заложено наше европейское понимание мира, свободы, процветания, безопасности, свободного рынка и защиты данных… Мы не можем просто стоять в стороне и с удивлением наблюдать, как игроки из Азии и Соединенных Штатов делят между собой процветание и могущество будущего», – подчеркнул баварский министр цифровых технологий.

Об этом сообщает корреспондент агентства «Интерфакс-Украина».

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