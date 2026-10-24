63% виборців США проти дата-центрів ШІ поблизу житла — CNBC

У США 63% зареєстрованих виборців виступають проти розміщення дата-центру для штучного інтелекту в межах 10 миль від їхнього дому, тоді як підтримують це лише 13%. Такі результати загальнонаціонального опитування оприлюднило CNBC на тлі підтримки президентом Дональдом Трампом масштабного розвитку інфраструктури для ШІ.

Підтримка ШІ та спротив дата-центрам

Серед прихильників руху MAGA майже 55% хочуть, щоб компанії продовжували розробляти передові системи ШІ, поки Конгрес готує правила регулювання. За призупинення розробок до появи таких правил висловилися 27% опитаних у цій групі.

Водночас лише 29% прихильників MAGA підтримали б будівництво дата-центру в межах 10 миль від свого дому, а 40% були б проти. Серед усіх виборців-республіканців і тих, хто схиляється до Республіканської партії, частка прихильників такого будівництва становить 24%.

Найбільше заперечень проти сусідніх дата-центрів висловлюють демократи: 80% опитаних проти їхнього розташування неподалік від дому, а підтримують це 4%. Загалом 52% зареєстрованих виборців хочуть призупинити розвиток передових ШІ-систем до ухвалення Конгресом правил безпеки. За продовження розробок, щоб не відставати від Китаю, виступили 32%.

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Питання для республіканців перед виборами

Опитування проводили Hart Research Associates і Public Opinion Strategies 14–18 жовтня серед 1 000 зареєстрованих виборців. Похибка становила 3,1 відсоткового пункту. Питання про дата-центр поблизу дому поставили приблизно половині вибірки; похибка для нього становила 4,38 відсоткового пункту.

Громади висловлюють занепокоєння через можливе зростання рахунків за електроенергію, високий попит на воду й електрику, шум, використання земель і податкові пільги для операторів. Представник Data Center Coalition Ден Діоріо заявив, що галузь створює робочі місця, залучає інвестиції та генерує податкові надходження, а оператори мають намір оплачувати використану енергію.

За даними опитування, 32% виборців більше довіряють демократам у питанні розширення дата-центрів, 24% — республіканцям, а 27% не обрали жодну з партій. Трамп також заявив у Truth Social, що девелопери дата-центрів мають виплачувати громадам фінансові компенсації та самостійно забезпечувати свої об’єкти електроенергією.

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