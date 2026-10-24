W USA 63% zarejestrowanych wyborców sprzeciwia się lokalizacji centrum danych dla sztucznej inteligencji w promieniu 10 mil od ich domu, podczas gdy popiera to tylko 13%. Wyniki ogólnokrajowego sondażu opublikowała CNBC w kontekście poparcia prezydenta Donalda Trumpa dla zakrojonego na szeroką skalę rozwoju infrastruktury AI.

Poparcie dla AI i sprzeciw wobec centrów danych

Wśród zwolenników ruchu MAGA niemal 55% chce, aby firmy nadal rozwijały zaawansowane systemy AI, podczas gdy Kongres przygotowuje przepisy regulacyjne. Za wstrzymaniem rozwoju do czasu wprowadzenia takich zasad opowiedziało się 27% respondentów z tej grupy.

Jednocześnie tylko 29% zwolenników MAGA poparłoby budowę centrum danych w promieniu 10 mil od swojego domu, a 40% byłoby przeciw. Wśród wszystkich wyborców republikańskich i osób skłaniających się ku Partii Republikańskiej odsetek popierających taką budowę wynosi 24%.

Największy sprzeciw wobec pobliskich centrów danych wyrażają demokraci: 80% respondentów jest przeciwko ich lokalizacji w pobliżu domu, a 4% ją popiera. Ogółem 52% zarejestrowanych wyborców chce wstrzymania rozwoju zaawansowanych systemów AI do czasu przyjęcia przez Kongres zasad bezpieczeństwa. Za kontynuowaniem rozwoju, aby nie pozostać w tyle za Chinami, opowiedziało się 32%.

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Kwestia dla republikanów przed wyborami

Sondaż przeprowadziły Hart Research Associates i Public Opinion Strategies od 14 do 18 października wśród 1 000 zarejestrowanych wyborców. Margines błędu wyniósł 3,1 punktu procentowego. Pytanie o centrum danych w pobliżu domu zadano około połowie próby; margines błędu dla niego wyniósł 4,38 punktu procentowego.

Społeczności wyrażają obawy dotyczące możliwego wzrostu rachunków za energię elektryczną, wysokiego zapotrzebowania na wodę i energię, hałasu, wykorzystania gruntów oraz ulg podatkowych dla operatorów. Przedstawiciel Data Center Coalition Dan DeOrio oświadczył, że branża tworzy miejsca pracy, przyciąga inwestycje i generuje wpływy podatkowe, a operatorzy zamierzają płacić za zużytą energię.

Według sondażu 32% wyborców bardziej ufa demokratom w kwestii rozbudowy centrów danych, 24% — republikanom, a 27% nie wybrało żadnej z partii. Trump oświadczył również w Truth Social, że deweloperzy centrów danych powinni wypłacać społecznościom rekompensaty finansowe i samodzielnie zapewniać swoim obiektom energię elektryczną.

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