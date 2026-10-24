В США 63% зарегистрированных избирателей выступают против размещения дата-центра для искусственного интеллекта в пределах 10 миль от их дома, тогда как поддерживают это лишь 13%. Такие результаты общенационального опроса опубликовал CNBC на фоне поддержки президентом Дональдом Трампом масштабного развития инфраструктуры для ИИ.

Поддержка ИИ и сопротивление дата-центрам

Среди сторонников движения MAGA почти 55% хотят, чтобы компании продолжали разрабатывать передовые системы ИИ, пока Конгресс готовит правила регулирования. За приостановку разработок до появления таких правил высказались 27% опрошенных в этой группе.

В то же время лишь 29% сторонников MAGA поддержали бы строительство дата-центра в пределах 10 миль от своего дома, а 40% были бы против. Среди всех избирателей-республиканцев и тех, кто склоняется к Республиканской партии, доля сторонников такого строительства составляет 24%.

Наибольшие возражения против соседних дата-центров высказывают демократы: 80% опрошенных против их расположения рядом с домом, а поддерживают это 4%. В целом 52% зарегистрированных избирателей хотят приостановить развитие передовых систем ИИ до принятия Конгрессом правил безопасности. За продолжение разработок, чтобы не отставать от Китая, выступили 32%.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Вопрос для республиканцев перед выборами

Опрос проводили Hart Research Associates и Public Opinion Strategies с 14 по 18 октября среди 1 000 зарегистрированных избирателей. Погрешность составила 3,1 процентного пункта. Вопрос о дата-центре рядом с домом задали примерно половине выборки; погрешность для него составила 4,38 процентного пункта.

Сообщества выражают обеспокоенность возможным ростом счетов за электроэнергию, высоким спросом на воду и электричество, шумом, использованием земель и налоговыми льготами для операторов. Представитель Data Center Coalition Дэн Диорио заявил, что отрасль создает рабочие места, привлекает инвестиции и генерирует налоговые поступления, а операторы намерены оплачивать использованную энергию.

По данным опроса, 32% избирателей больше доверяют демократам в вопросе расширения дата-центров, 24% — республиканцам, а 27% не выбрали ни одну из партий. Трамп также заявил в Truth Social, что девелоперы дата-центров должны выплачивать сообществам финансовые компенсации и самостоятельно обеспечивать свои объекты электроэнергией.

Читай нас в