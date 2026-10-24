63%的美国选民反对在住宅附近建设AI数据中心——CNBC

在美国，63%的登记选民反对在距其住所10英里范围内建设人工智能数据中心，仅13%表示支持。CNBC公布了这项全国性民调结果，正值总统唐纳德·特朗普支持大规模发展AI基础设施之际。

对AI的支持与对数据中心的反对

在MAGA运动支持者中，近55%希望企业在国会制定监管规则期间继续开发先进AI系统。该群体中有27%的受访者支持在此类规则出台前暂停开发。

与此同时，仅29%的MAGA支持者会支持在距自己住所10英里范围内建设数据中心，40%会表示反对。在所有共和党选民以及倾向于共和党的选民中，支持此类建设的比例为24%。

民主党人对邻近数据中心的反对最为强烈：80%的受访者反对其建在住所附近，4%表示支持。总体而言，52%的登记选民希望在国会通过安全规则前暂停开发先进AI系统。32%支持继续开发，以免落后于中国。

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选举前共和党人面临的问题

Hart Research Associates和Public Opinion Strategies于10月14日至18日在1,000名登记选民中进行了这项调查。误差幅度为3.1个百分点。有关住所附近数据中心的问题向约半数样本提出；该问题的误差幅度为4.38个百分点。

社区对电费可能上涨、对水和电的高需求、噪音、土地使用以及给予运营商的税收优惠表示担忧。Data Center Coalition代表丹·迪奥里奥表示，该行业创造就业岗位、吸引投资并带来税收收入，运营商打算为所使用的能源付费。

调查显示，32%的选民在数据中心扩张问题上更信任民主党，24%更信任共和党，27%没有选择任何一个党派。特朗普还在Truth Social上表示，数据中心开发商应向社区支付经济补偿，并自行向其设施供电。

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