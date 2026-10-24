Радники уряду Британії закликали розвивати внутрішні ШІ-можливості — Cyprus Mail

У Великій Британії Рада з науки і технологій закликала уряд терміново розвивати внутрішні можливості у сфері штучного інтелекту. На думку радників, без таких кроків країна ризикує перетворитися на цінного клієнта ШІ, а не впливати на розвиток технологій та способи їхнього застосування.

Ризик технологічної залежності

Як повідомляє Cyprus Mail, уряди різних країн нарощують можливості у сфері ШІ через занепокоєння залежністю від обмеженої кількості компаній, переважно зі США, які домінують у цій технологічній галузі.

Рада з науки і технологій — незалежний дорадчий орган із питань державної політики у науці й технологіях — зазначила, що нинішні рішення визначатимуть, чи зможе Британія отримати економічні та суспільні переваги від ШІ, зберігаючи стійкість і стратегічну автономію.

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Пропозиції для уряду

У листі до міністра з питань штучного інтелекту Канішки Нараяна радники заявили, що шлях до ШІ-суверенітету полягає у створенні надійних систем, які даватимуть суспільну, економічну та безпекову користь.

Серед рекомендацій — призначити одного урядового координатора політики ШІ-суверенітету, інвестувати у підготовку фахівців, дані та обчислювальну інфраструктуру. Також вони запропонували тестувати ШІ-системи у сферах національної безпеки, охорони здоров’я та освіти.

Радники вважають, що Британія має зберігати доступ до найсучасніших світових ШІ-систем, паралельно розвиваючи власні можливості. Зокрема, вони пропонують розглянути створення британської ШІ-моделі з публічним управлінням, доступної для дослідників, стартапів і державних служб.

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