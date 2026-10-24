W Wielkiej Brytanii Rada Nauki i Technologii wezwała rząd do pilnego rozwoju krajowych zdolności w dziedzinie sztucznej inteligencji. Zdaniem doradców, bez takich działań kraj ryzykuje, że stanie się cennym klientem AI, zamiast wpływać na rozwój technologii i sposoby ich wykorzystania.

Ryzyko zależności technologicznej

Jak informuje Cyprus Mail, rządy różnych państw zwiększają możliwości w dziedzinie AI z powodu obaw przed zależnością od ograniczonej liczby firm, głównie ze Stanów Zjednoczonych, które dominują w tym sektorze technologicznym.

Rada Nauki i Technologii, niezależny organ doradczy ds. polityki publicznej w nauce i technologii, zaznaczyła, że obecne decyzje określą, czy Wielka Brytania będzie mogła uzyskać gospodarcze i społeczne korzyści z AI, zachowując odporność i strategiczną autonomię.

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Propozycje dla rządu

W liście do ministra ds. sztucznej inteligencji Kanishki Narayana doradcy stwierdzili, że droga do suwerenności AI wiedzie przez tworzenie niezawodnych systemów, które będą przynosić korzyści społeczne, gospodarcze i dla bezpieczeństwa.

Wśród rekomendacji znalazły się powołanie jednego rządowego koordynatora polityki suwerenności AI oraz inwestycje w szkolenie specjalistów, dane i infrastrukturę obliczeniową. Zaproponowali także testowanie systemów AI w obszarach bezpieczeństwa narodowego, ochrony zdrowia i edukacji.

Doradcy uważają, że Wielka Brytania powinna zachować dostęp do najnowocześniejszych światowych systemów AI, równolegle rozwijając własne możliwości. W szczególności proponują rozważyć stworzenie brytyjskiego modelu AI z publicznym zarządzaniem, dostępnego dla badaczy, startupów i służb publicznych.

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