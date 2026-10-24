В Великобритании Совет по науке и технологиям призвал правительство срочно развивать внутренние возможности в сфере искусственного интеллекта. По мнению советников, без таких шагов страна рискует превратиться в ценного клиента ИИ, а не влиять на развитие технологий и способы их применения.

Риск технологической зависимости

Как сообщает Cyprus Mail, правительства разных стран наращивают возможности в сфере ИИ из-за обеспокоенности зависимостью от ограниченного числа компаний, преимущественно из США, которые доминируют в этом технологическом секторе.

Совет по науке и технологиям — независимый консультативный орган по вопросам государственной политики в науке и технологиях — отметил, что нынешние решения определят, сможет ли Британия получить экономические и общественные преимущества от ИИ, сохраняя устойчивость и стратегическую автономию.

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Предложения для правительства

В письме министру по вопросам искусственного интеллекта Канишке Нараяну советники заявили, что путь к ИИ-суверенитету заключается в создании надежных систем, которые будут приносить общественную, экономическую пользу и пользу для безопасности.

Среди рекомендаций — назначить одного правительственного координатора политики ИИ-суверенитета, инвестировать в подготовку специалистов, данные и вычислительную инфраструктуру. Также они предложили тестировать ИИ-системы в сферах национальной безопасности, здравоохранения и образования.

Советники считают, что Британия должна сохранять доступ к самым современным мировым ИИ-системам, параллельно развивая собственные возможности. В частности, они предлагают рассмотреть создание британской ИИ-модели с публичным управлением, доступной для исследователей, стартапов и государственных служб.

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