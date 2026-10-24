英国科学与技术委员会呼吁政府紧急发展本国的人工智能能力。顾问认为，如果不采取这些措施，英国将面临沦为有价值的人工智能客户、而非影响技术发展及其应用方式的一方的风险。

技术依赖风险

据Cyprus Mail报道，由于担忧依赖数量有限的公司——主要是主导这一技术领域的美国公司——各国政府正在增强人工智能能力。

科学与技术委员会是就科学和技术领域公共政策提供建议的独立机构。该委员会指出，目前的决定将决定英国能否在保持韧性和战略自主的同时，从人工智能中获得经济和社会效益。

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给政府的建议

顾问在致人工智能事务大臣卡尼什卡·纳拉扬的信中表示，实现人工智能主权的路径在于建立可靠的系统，以带来社会、经济和安全方面的效益。

建议包括任命一名政府人工智能主权政策协调人，投资于专业人才培养、数据和计算基础设施。他们还建议在国家安全、医疗保健和教育领域测试人工智能系统。

顾问认为，英国应在发展自身能力的同时，保持获得全球最先进人工智能系统的渠道。特别是，他们建议考虑建立一个由公共机构治理的英国人工智能模型，供研究人员、初创企业和公共服务部门使用。

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