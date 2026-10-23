Brytyjska organizacja UK Antarctic Heritage Trust poszukuje pracowników do pracy sezonowej w dawnej stacji badawczej Port Lockroy na Antarktydzie.

Wynagrodzenie, w zależności od stanowiska, może wynosić około 2400 euro miesięcznie, a umowa jest zawierana na około pięć miesięcy.

Pracownicy witają turystów, obsługują muzeum, sklep z pamiątkami i pocztę, a także opiekują się kolonią pingwinów i prowadzą ewidencję ptaków. Pracodawca pokrywa koszty zakwaterowania, wyżywienia oraz specjalistycznego sprzętu.

Praca wiąże się z trudnymi warunkami: na stacji nie ma bieżącej wody ani zasięgu komórkowego, a pracownicy muszą nosić kanistry z wodą, rozładowywać łodzie i odśnieżać. Zakwaterowanie jest wspólne, a temperatura w pomieszczeniach wynosi około 14–15 stopni.

Rekrutacja na sezon 2026/27 już się zakończyła. Zgłoszenia na następny sezon będzie można składać po otwarciu rejestracji, które przewiduje się na wiosnę 2027 roku.

Źródło: UK Antarctic Heritage Trust.

Na odległej wulkanicznej wyspie Zawodowskiego na południowym Atlantyku całkowita liczba rozmnażających się pingwinów zmniejszyła się w ciągu 15 lat o ponad 40%. Kolonia, która wcześniej była uważana za największą na świecie, liczy obecnie około 838 tysięcy ptaków.

W australijskim mieście Warrnambool projekt ochrony kolonii małych pingwinów na wyspie Middle Island z wykorzystaniem psów rasy maremma został ograniczony z powodu erozji i niebezpiecznych głębokich wód wokół wyspy.

Ukraińscy polarnicy ze stacji „Akademik Vernadski” odnotowali rekordowo wczesny powrót tysięcy pingwinów subantarktycznych na wyspę Galindez.

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