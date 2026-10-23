В Антарктиде ищут сотрудников для подсчёта пингвинов с зарплатой до 2400 евро
Британская организация UK Antarctic Heritage Trust ищет сотрудников для сезонной работы на бывшей исследовательской станции Порт-Локрой в Антарктиде.
Заработная плата в зависимости от должности может достигать около 2400 евро в месяц, а срок контракта составляет примерно пять месяцев.
Сотрудники встречают туристов, обслуживают музей, сувенирный магазин и почтовое отделение, а также ухаживают за колонией пингвинов и ведут подсчёт птиц. Работодатель покрывает расходы на проживание, питание и специальное снаряжение.
Работа предполагает суровые условия: на станции нет водопровода и мобильной связи, а сотрудникам приходится носить канистры с водой, разгружать лодки и убирать снег. Жилье общее, температура в помещении составляет около 14–15 градусов.
Набор на сезон 2026/27 уже завершился. Подать заявку на следующий сезон можно будет после открытия регистрации, которое ожидается весной 2027 года.
Источник: UK Antarctic Heritage Trust.
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