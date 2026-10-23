Большинство американцев поддерживают Украину и считают Россию врагом — Economist
66 % зарегистрированных избирателей США в большей степени сочувствуют Украине в войне, тогда как России — лишь 3 %. При этом 78 % считают Россию врагом или недружественной страной.
По данным опроса Economist/YouGov, 65% респондентов назвали Украину союзником или дружественным государством.
Военную помощь Украине поддерживают 46%, а 51% одобряют обмен военной разведывательной информацией.
Также 45% опрошенных считают, что Владимир Зеленский больше стремится к завершению войны путем переговоров, чем Владимир Путин. В то же время 45% убеждены, что Дональд Трамп больше сочувствует России, чем Украине.
Источник: Economist/YouGov.
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