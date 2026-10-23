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Wiadomości Świat

Większość Amerykanów popiera Ukrainę i uważa Rosję za wroga — „The Economist”

UA NEWS 23 października 2026 20:32
Większość Amerykanów popiera Ukrainę i uważa Rosję za wroga — „The Economist”

66% zarejestrowanych wyborców w USA bardziej sympatyzuje z Ukrainą w tej wojnie, podczas gdy z Rosją – zaledwie 3%. Jednocześnie 78% uważa Rosję za wroga lub państwo nieprzyjazne.

Według sondażu przeprowadzonego przez Economist/YouGov 65% respondentów uznało Ukrainę za sojusznika lub państwo przyjazne. 

Pomoc wojskową dla Ukrainy popiera 46%, a 51% opowiada się za wymianą informacji wywiadowczych o charakterze wojskowym.

Ponadto 45% ankietowanych uważa, że Wołodymyr Zełenski bardziej dąży do zakończenia wojny na drodze porozumień niż Władimir Putin. Jednocześnie 45% jest przekonanych, że Donald Trump bardziej sympatyzuje z Rosją niż z Ukrainą.

Źródło: Economist/YouGov.

W Stanach Zjednoczonych 54% ankietowanych uważa, że prezydent Donald Trump popełnił przestępstwa, które mogą uzasadniać wszczęcie procedury impeachmentu. 

W Stanach Zjednoczonych 44% dorosłych stwierdziło, że ma trudności z pokryciem podstawowych potrzeb, w szczególności opieki medycznej, czynszu lub kredytu hipotecznego, transportu i wyżywienia. 

W Stanach Zjednoczonych 78% ankietowanych uważa, że polityka prezydenta Donalda Trumpa przyczyniła się do wzrostu cen w kraju. 

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