Сицилию потрясли землетрясения, в Палермо эвакуировали школы

У побережья итальянского острова Сицилия зафиксировали серию землетрясений. По сообщениям СМИ, самый сильный толчок имел магнитуду 5,7, из-за чего в Палермо эвакуировали несколько школ, а в городе Трапани — здание суда. На острове Филикуди также сообщили об обвале части скалы, однако данных о пострадавших пока нет.

На итальянском острове Сицилия один за другим произошли землетрясения. По имеющимся данным, их было до десяти, а самое сильное землетрясение имело магнитуду 5,7. Толчки зафиксировали у побережья Палермо — столицы Сицилии. Самое сильное из них произошло примерно в 12:19 по местному времени. Эпицентр находился в южной части Тирренского моря, к северо-западу от Эолийских островов.

По данным Национального института геофизики и вулканологии Италии, перед самым сильным землетрясением также происходили другие подземные толчки. В частности, в 11:51 по местному времени было зафиксировано землетрясение магнитудой 4,3 на глубине 24 километра. До этого сейсмологи зарегистрировали толчки магнитудой 3,6 и 3,3, а также ещё шесть землетрясений магнитудой от 3. Таким образом, в этом районе за короткое время произошла целая серия подземных толчков.

В Палермо эвакуировали школы, а в Трапане — суд

После землетрясений жители Сицилии выходили на улицы, опасаясь новых толчков. Люди пытались отойти от зданий и найти более безопасные места. В Палермо из соображений безопасности эвакуировали несколько школ. Учеников и сотрудников вывели из помещений, чтобы избежать возможных рисков в случае повторных толчков. В городе Трапани также эвакуировали здание суда.

Толчки ощущались и на Эолийских островах, расположенных недалеко от Сицилии. Местные жители также выходили из домов на улицы. Такие меры были приняты для обеспечения безопасности людей. В то же время информации о количестве эвакуированных или о повреждениях зданий в Палермо и Трапани в приведенных сообщениях нет.

На острове Филикуди обрушилась часть скалы

После землетрясений на острове Филикуди, входящем в состав Эолийского архипелага, сообщили об обвале части скалы. Информация об этом была распространена предварительно, а данных о масштабах разрушений в сообщении не приводилось. На данный момент также нет подтвержденной информации о погибших или пострадавших в результате серии землетрясений. Не сообщалось и о других значительных разрушениях.

В то же время ситуация может уточняться после обследования территорий и оценки возможных повреждений. После таких событий местные службы обычно проверяют состояние зданий и инфраструктуры и следят за дальнейшей сейсмической активностью.

Землетрясение в Румынии ощутили на юге Украины

Недавно землетрясение зафиксировали и в Румынии. Как сообщал УНИАН, 19 октября подземные толчки произошли в сейсмической зоне Вранча, в уезде Бузэу. Магнитуда землетрясения составила 4,8, а очаг находился на глубине 124,1 километра. Эпицентр находился примерно в 54 километрах к югу от города Бузэу. Толчки ощутили и жители юга Одесской области, в частности Измаильского района.

В социальных сетях жители Рени, Килии и других населенных пунктов писали, что почувствовали толчки и заметили, как дрожала мебель. По сообщениям, интенсивность землетрясения в районе эпицентра составила четыре балла. Таким образом, на Сицилии серия землетрясений привела к эвакуации людей из нескольких зданий, а на острове Филикуди сообщили об обвале части скалы. Информация о возможных последствиях еще требует уточнения, в частности относительно повреждений и наличия пострадавших. О серии подземных толчков сообщило британское издание The Mirror.

Мощное торнадо пронеслось по городу Марсала и соседним населенным пунктам на Сицилии. Стихия опрокинула автомобили, повредила школу и жилые дома. Два человека получили тяжелые травмы.

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