Сицилію сколихнули землетруси, у Палермо евакуювали школи

Біля узбережжя італійського острова Сицилія зафіксували серію землетрусів. За повідомленнями ЗМІ, найсильніший поштовх мав магнітуду 5,7, через що в Палермо евакуювали кілька шкіл, а в місті Трапані — будівлю суду. На острові Філікуді також повідомили про обвал частини скелі, однак даних про постраждалих наразі немає.

На італійському острові Сицилія один за одним сталися землетруси. За його даними, їх було до десяти, а найсильніший землетрус мав магнітуду 5,7. Поштовхи зафіксували біля узбережжя Палермо — столиці Сицилії. Найсильніший із них стався приблизно о 12:19 за місцевим часом. Епіцентр розташовувався в південній частині Тірренського моря, на північний захід від Еолійських островів.

За даними Національного інституту геофізики та вулканології Італії, перед найсильнішим землетрусом також відбувалися інші підземні поштовхи. Зокрема, об 11:51 за місцевим часом зафіксували землетрус магнітудою 4,3 на глибині 24 кілометрів. До цього сейсмологи зареєстрували поштовхи магнітудою 3,6 і 3,3, а також ще шість землетрусів магнітудою від 3. Таким чином, у цьому районі за короткий час відбулася ціла серія підземних поштовхів.

У Палермо евакуювали школи, а в Трапані — суд

Після землетрусів жителі Сицилії виходили на вулиці, побоюючись нових поштовхів. Люди намагалися відійти від будівель і знайти безпечніші місця. У Палермо з міркувань безпеки евакуювали кілька шкіл. Учнів і працівників вивели з приміщень, щоб уникнути можливих ризиків у разі повторних поштовхів. У місті Трапані також евакуювали будівлю суду.

Поштовхи відчули й на Еолійських островах, розташованих неподалік від Сицилії. Місцеві жителі також виходили з будинків на вулиці. Такі заходи вжили для безпеки людей. Водночас інформації про кількість евакуйованих або про пошкодження будівель у Палермо й Трапані в наведених повідомленнях немає.

На острові Філікуді обвалилася частина скелі

Після землетрусів на острові Філікуді, який входить до Еолійського архіпелагу, повідомили про обвал частини скелі. Інформацію про це поширили попередньо, а даних про масштаб руйнування в повідомленні не навели. Наразі також немає підтвердженої інформації про загиблих чи травмованих унаслідок серії землетрусів. Не повідомлялося й про інші значні руйнування.

Водночас ситуація може уточнюватися після перевірки територій і оцінки можливих пошкоджень. Після таких подій місцеві служби зазвичай перевіряють стан будівель та інфраструктури й стежать за подальшою сейсмічною активністю.

Землетрус у Румунії відчули на півдні України

Нещодавно землетрус зафіксували й у Румунії. Як повідомляв УНІАН, 19 жовтня підземні поштовхи сталися в сейсмічній зоні Вранча, у повіті Бузеу. Магнітуда землетрусу становила 4,8, а осередок залягав на глибині 124,1 кілометра. Епіцентр розташовувався приблизно за 54 кілометри на південь від міста Бузеу. Поштовхи відчули й жителі півдня Одеської області, зокрема Ізмаїльського району.

У соціальних мережах мешканці Рені, Кілії та інших населених пунктів писали, що відчули поштовхи й помітили, як тремтіли меблі. За повідомленнями, інтенсивність землетрусу в районі епіцентру становила чотири бали. Отже, на Сицилії серія землетрусів призвела до евакуації людей із кількох будівель, а на острові Філікуді повідомили про обвал частини скелі. Інформація про можливі наслідки ще потребує уточнення, зокрема щодо пошкоджень і наявності постраждалих. Про серію підземних поштовхів повідомило британське видання The Mirror.

Потужний торнадо пронісся містом Марсала та сусідніми населеними пунктами на Сицилії. Стихія перекинула автомобілі, пошкодила школу й житлові будинки. Двоє людей дістали тяжкі травми.

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