В американском штате Миннесота чиновники заявили, что Министерство юстиции США прекратило передавать доказательства по делам о гибели Рене Гуд и Алекса Претти во время иммиграционной операции в Миннеаполисе. Как сообщает The Hill, власти штата просят суд обязать федеральное ведомство предоставить материалы для независимого расследования двух смертей.

Передачу доказательств приостановили

Согласно судебным документам, изученным Associated Press, чиновники Миннесоты подали иск против Минюста США, добиваясь доступа к доказательствам. В июле ведомство согласилось передавать материалы штату и начало это делать, однако позднее прекратило передачу.

Прокурор округа Хеннепин Мэри Мориарти заявила в судебных документах, что 10 сентября ей сообщили о бессрочной приостановке обмена доказательствами. Представители федеральной власти в ответе, поданном ранее на этой неделе, заявили, что могут самостоятельно определять, какую информацию передавать властям штата.

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Какие материалы остались в Минюсте

Суперинтендант Бюро уголовных расследований Миннесоты Дрю Эванс отметил в декларации для суда, что Министерство юстиции США располагает одеждой Рене Гуд и мобильным телефоном сотрудника, который, согласно материалу, застрелил ее. По словам Эванса, ведомство также не передало записанное заявление сотрудника, застрелившего Алекса Претти, оружие офицеров на месте происшествия и оружие, изъятое у Претти до того, как прозвучали выстрелы.

Гуд, мать троих детей, погибла после того, как сотрудник Службы иммиграционного и таможенного контроля США открыл огонь через лобовое стекло ее автомобиля. Претти, медбрат, погиб несколько недель спустя во время протеста против иммиграционных операций. Он снимал события на телефон и законно имел при себе оружие, которое сотрудник забрал у него до того, как прозвучали выстрелы.

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