В шотландском городе Керкуолл на Оркнейских островах в возрасте 88 лет умерла Полин Паркер, одна из участниц резонансного убийства в Новой Зеландии в 1954 году. Она жила в учреждении по уходу за пожилыми людьми под именем Хилари Натан, сообщает RNZ со ссылкой на газету The Orcadian.

Убийство в Крайстчерче

В 1954 году 16-летняя Паркер вместе со своей подругой Джульет Халм забила до смерти мать Паркер — Онору Паркер, также известную как Онора Райпер. Убийство произошло в парке в городе Крайстчерч, Новая Зеландия.

Обе девушки были заключены в тюрьму на пять лет. После освобождения они жили под новыми именами.

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Дальнейшая жизнь участниц дела

Джульет Халм позднее стала писательницей детективных романов Энн Перри. Она умерла в 2023 году.

История убийства Оноры Паркер вдохновила режиссера Питера Джексона на создание фильма «Небесные создания», вышедшего в 1994 году. В картине снялись Кейт Уинслет, Мелани Лински и Сара Пирс.

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