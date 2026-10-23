美国明尼苏达州官员表示，美国司法部已停止移交有关蕾妮·古德和亚历克斯·普雷蒂在明尼阿波利斯移民执法行动期间死亡案件的证据。正如《国会山报》报道，州政府请求法院责令联邦机构提供材料，以便对两起死亡事件展开独立调查。

证据移交被暂停

根据美联社查阅的法庭文件，明尼苏达州官员已对美国司法部提起诉讼，要求获得证据。该机构于7月同意向州政府移交材料并开始这样做，但随后停止了移交。

亨内平县检察官玛丽·莫里亚蒂在法庭文件中表示，她于9月10日获悉证据交换被无限期暂停。联邦政府代表在本周早些时候提交的答复中称，他们可以自行决定向州政府提供哪些信息。

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司法部仍持有哪些材料

明尼苏达州刑事调查局局长德鲁·埃文斯在向法院提交的声明中指出，美国司法部持有蕾妮·古德的衣物，以及据报道开枪打死她的工作人员的手机。埃文斯表示，该机构还没有移交开枪打死亚历克斯·普雷蒂的工作人员的录音陈述、现场警员的武器，以及在枪声响起前从普雷蒂身上缴获的武器。

古德是一名三个孩子的母亲，她在美国移民和海关执法局一名工作人员隔着其汽车挡风玻璃开枪后死亡。几周后，身为护士的普雷蒂在一次反对移民执法行动的抗议中死亡。他当时正用手机记录事件，并合法携带武器；在枪声响起前，一名工作人员夺走了该武器。

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