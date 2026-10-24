В США разведка установила, что Иран резко активизировал усилия, направленные против американских чиновников на Ближнем Востоке и в других странах. Некоторые предполагаемые планы, которые могут предусматривать смертельные нападения, находятся на продвинутой стадии, сообщает Anadolu Agency со ссылкой на Axios.

Меморандум главы разведки

По данным Axios, издание ознакомилось с меморандумом от 23 октября, который директор Национальной разведки США Джей Клейтон направил государственному секретарю Марко Рубио. В документе указано, что информация касается большего числа сотрудников, чем тех, которые сейчас имеют разрешение на ознакомление с ней.

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Одностраничный несекретный меморандум не называет потенциальные цели, страны за пределами Ближнего Востока и характер предполагаемых планов. Разведывательные данные уже передали старшим сотрудникам Государственного департамента, а Клейтон предложил снизить уровень секретности материалов настолько, насколько это возможно, чтобы Рубио мог распространить их шире.

Сокращение персонала посольств

Американский чиновник сообщил Axios, что эти данные являются одной из причин сокращения персонала посольств США в Объединенных Арабских Эмиратах, Ливане, Катаре и Иордании. Ранее на этой неделе членам семей и неосновному персоналу приказали покинуть посольство США в Эр-Рияде и консульства в Джидде и Дахране в Саудовской Аравии.

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