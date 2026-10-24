W USA wywiad ustalił, że Iran gwałtownie zintensyfikował działania wymierzone w amerykańskich urzędników na Bliskim Wschodzie i w innych krajach. Niektóre domniemane plany, które mogą przewidywać śmiertelne ataki, są na zaawansowanym etapie, informuje Anadolu Agency, powołując się na Axios.

Memorandum szefa wywiadu

Według Axios redakcja zapoznała się z memorandum z 23 października, które dyrektor Wywiadu Narodowego USA Jay Clayton wysłał sekretarzowi stanu Marco Rubio. W dokumencie wskazano, że informacje dotyczą większej liczby pracowników niż tych, którzy obecnie mają uprawnienia do zapoznania się z nimi.

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Jednostronicowe nieutajnione memorandum nie wskazuje potencjalnych celów, krajów poza Bliskim Wschodem ani charakteru domniemanych planów. Dane wywiadowcze zostały już przekazane wysokim urzędnikom Departamentu Stanu, a Clayton zaproponował obniżenie klauzuli tajności materiałów w możliwie największym stopniu, aby Rubio mógł rozpowszechnić je szerzej.

Redukcja personelu ambasad

Amerykański urzędnik powiedział Axios, że te dane są jednym z powodów redukcji personelu ambasad USA w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Libanie, Katarze i Jordanii. Wcześniej w tym tygodniu członkom rodzin i personelowi niekluczowemu nakazano opuścić ambasadę USA w Rijadzie oraz konsulaty w Dżuddzie i Dhahranie w Arabii Saudyjskiej.

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