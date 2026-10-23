在欧盟成员国大使会议期间，波兰要求将ETS2体系纳入对欧洲ETS1排放交易体系规则的当前审查。华沙寻求要么停止启动ETS2，要么至少将其推迟至2030年，RMF24报道。

评估ETS2的影响

波兰代表团援引了一周前欧盟峰会上商定的一项条款。该条款要求欧盟委员会更新对ETS2给家庭和经济带来影响的评估。波兰要求尽快完成这项评估，但在这一阶段尚未提出修改规则的具体建议。

ETS2计划于2028年启动。根据RMF24的信息，其实施将意味着燃料和住宅供暖价格上涨。在欧盟峰会上，波兰要求将该体系的生效时间至少推迟至2030年，但当时并未作出相应决定。

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支持与反对

波兰的立场获得了另外九个国家的支持，其中包括意大利、维谢格拉德集团国家和希腊。其中一些国家明确支持推迟ETS2，另一些国家则坚持应在后续修订规则的工作中审议这一问题。欧盟委员会确认，其知悉峰会上通过的承诺，并将把这一问题作为优先事项处理，但未说明完成评估的期限。

与此同时，丹麦、瑞典和其他一些国家反对将目前对ETS1的审查扩大至ETS2。它们认为，这可能使谈判更加复杂，并延误达成协议。欧盟轮值主席国应在10月底前提交ETS1修订的首份技术草案。在11月初举行双边磋商后，计划在月底前拟定一份政治妥协文本，并预计于12月11日就欧盟理事会立场达成一致。

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