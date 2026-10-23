Podczas spotkania ambasadorów państw UE Polska zażądała włączenia systemu ETS2 do trwającego przeglądu zasad europejskiego systemu handlu emisjami ETS1. Warszawa dąży albo do wstrzymania uruchomienia ETS2, albo przynajmniej do odroczenia go do 2030 roku, informuje RMF24.

Ocena wpływu ETS2

Polska delegacja powołała się na postanowienie uzgodnione na szczycie UE tydzień wcześniej. Zobowiązuje ono Komisję Europejską do aktualizacji oceny skutków ETS2 dla gospodarstw domowych i gospodarki. Polska zabiega o szybkie przygotowanie takiej oceny, jednak na tym etapie nie przedstawiła konkretnych propozycji zmian zasad.

Uruchomienie ETS2 zaplanowano na 2028 rok. Według RMF24 jego wprowadzenie oznaczałoby wyższe ceny paliw i ogrzewania mieszkań. Na szczycie UE Polska domagała się przesunięcia rozpoczęcia działania systemu co najmniej na 2030 rok, lecz wówczas nie podjęto odpowiedniej decyzji.

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Poparcie i sprzeciw

Stanowisko Polski poparło dziewięć innych państw, w tym Włochy, kraje Grupy Wyszehradzkiej i Grecja. Część z nich bezpośrednio opowiedziała się za odroczeniem ETS2, inne nalegały, aby kwestia ta została rozpatrzona w dalszych pracach nad przeglądem zasad. Komisja Europejska potwierdziła, że wie o zobowiązaniu przyjętym na szczycie i potraktuje tę sprawę priorytetowo, ale nie podała terminu zakończenia oceny.

Jednocześnie Dania, Szwecja i szereg innych państw sprzeciwiły się rozszerzeniu obecnego przeglądu ETS1 na ETS2. Uważają one, że mogłoby to skomplikować negocjacje i opóźnić osiągnięcie porozumienia. Do końca października prezydencja UE ma przedstawić pierwszy techniczny projekt przeglądu ETS1. Po dwustronnych konsultacjach na początku listopada do końca miesiąca planowane jest przygotowanie politycznego tekstu kompromisowego, a stanowisko Rady UE ma zostać uzgodnione 11 grudnia.

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