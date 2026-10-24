Francja rozmieści 70 tys. policjantów w całym kraju przed nowymi protestami zaplanowanymi na sobotę. Minister spraw wewnętrznych Laurent Nunez oświadczył, że władze wzmacniają środki bezpieczeństwa z powodu wezwań do przemocy i grabieży, które rozpowszechniają się w internecie, informuje Deutsche Welle.

Wzmocnione środki bezpieczeństwa

Według Nuneza zwykłe oddziały policji zostaną wzmocnione przez elitarne jednostki, policję konną i ciężki sprzęt. Do zapewnienia porządku planuje się również wykorzystać śmigłowce, armatki wodne, drony i systemy przeciwdziałania dronom.

Minister obiecał stanowczą reakcję na działania uczestników zamieszek, grabieżców i innych osób, które będą uciekać się do przemocy. Nazwał wcześniejsze zamieszki niedopuszczalnymi i oświadczył, że władze zrobią wszystko, co możliwe, aby nie dopuścić do powtórzenia się przemocy.

Ograniczenia w Paryżu i innych miastach

Przed protestami właściciele sklepów w Paryżu osłaniali okna płytami. Rada miejska wezwała mieszkańców i przedsiębiorców do usunięcia przedmiotów, które mogą zostać wykorzystane do podpaleń, jako barykady lub przedmioty do rzucania.

W wyznaczonych rejonach Paryża pozostaną ograniczenia w przemieszczaniu się. Według lokalnej policji będą one obowiązywać na dwóch centralnych placach miasta od 23:00 do 06:00.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Policja zatwierdziła tylko jeden marsz protestacyjny w Paryżu — organizuje go związek zawodowy CGT, a jego trasa będzie ograniczona. Jednocześnie władze odrzuciły wnioski największego francuskiego związku studentów UNEF oraz ruchu „żółtych kamizelek” o organizację odrębnych demonstracji. UNEF oświadczył, że mimo to zamierza przeprowadzić protest, a zwolennicy „żółtych kamizelek” mają, jak się oczekuje, dołączyć do zatwierdzonego marszu.

W Marsylii władze początkowo zakazały wszystkich protestów, lecz później zezwoliły na demonstrację związkową. W Lyonie organy ścigania również zamierzają nie dopuścić protestujących do centralnej części miasta.

Przyczyny protestów

Ruch protestacyjny rozpoczął się od żądań studentów dotyczących poprawy warunków nauki, zwiększenia liczby nauczycieli oraz wprowadzenia innych zmian w systemie edukacji. Później akcje przekształciły się w szerszy wyraz niezadowolenia z powodu kosztów życia.

W ubiegłą sobotę protesty przerodziły się w zamieszki w Paryżu i innych dużych miastach. Władze oświadczyły, że radykalni aktywiści i grupy młodych grabieżców wykorzystali nastroje protestujących, aby wywołać chaos. Według Deutsche Welle podczas starć grupy zamaskowanych osób podpalały samochody i budynki, a tysiące sklepów zostało splądrowanych.

Prezydent Emmanuel Macron spotkał się z przedstawicielami uczniów szkół średnich, jednak oświadczyli oni, że nie są zadowoleni z rezultatów rozmowy i oczekują konkretnych propozycji na spotkaniu z premierem w poniedziałek.

Czytaj nas na