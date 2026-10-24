W Bend w stanie Oregon 36-letni stolarz Caleb Jamanco po raz pierwszy opowiedział, jak powstrzymał strzelca w szkole podstawowej Silver Rail, do której uczęszczają jego dzieci. W ataku 15 października zginęli 25-letnia nauczycielka Megan Lambert i troje dzieci, w tym pięcioletni Roam Summer.

Jak podaje The Guardian, napastnikiem był 16-letni były uczeń szkoły Griffin John II. Według gazety dostał się on do szkoły i postrzelił sześć osób.

Telefon pod numer 911

Jamanco mieszka niedaleko szkoły i tego dnia wrócił do domu, aby zjeść lunch z żoną, zamiast zjeść jedzenie, które zabrał do pracy. Zobaczył mężczyznę ubranego na czarno, z bronią, który zmierzał w kierunku Silver Rail. Początkowo stolarz pomyślał, że to żart, ale później zobaczył, jak mężczyzna oddał strzał i przeskoczył przez szkolne ogrodzenie.

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Mężczyzna wyjął z centralnej konsoli samochodu pistolet kalibru .40, zadzwonił pod numer 911 i przyjechał na szkolny parking. Następnie także przeskoczył przez ogrodzenie i zaczął ścigać napastnika. W rozmowie z operatorem Jamanco powiedział, że musi wejść do szkoły, ponieważ ludzie mogą zginąć.

Starcie w klasie

Według Jamanco niezauważenie podążał za nastolatkiem, a gdy usłyszał dzieci błagające o ocalenie życia, zaczął szybciej pełznąć. Przez rozbite okno dostał się do klasy dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, gdzie jeden z pedagogów walczył z napastnikiem.

Jamanco postrzelił Griffina Johna II. Gdy nastolatek upadł i sięgnął po swoją broń, mężczyzna, obawiając się, że może on ponownie strzelać, oddał jeszcze dwa strzały. Jamanco powiedział, że nocami wspomina to, co zobaczył, i zastanawia się, czy mógł uratować więcej dzieci. Opowiedział się także za wzmocnieniem bezpieczeństwa w szkołach i obecnością funkcjonariuszy ochrony w każdej placówce.

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