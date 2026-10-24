在俄勒冈州本德市，36岁的木匠凯莱布·贾曼科首次讲述了自己如何在孩子就读的银轨小学制止一名枪手。在10月15日的袭击中，25岁的教师梅根·兰伯特和3名儿童遇害，其中包括5岁的罗姆·萨默。

据《卫报》报道，袭击者是该校16岁的前学生格里芬·约翰二世。该报称，他进入学校并向6人开枪。

拨打911

贾曼科住在学校附近。当天，他回家与妻子共进午餐，而没有吃自己带去工作地点的食物。他看到一名身穿黑衣、携带武器的男子朝银轨小学走去。起初，这名木匠以为这是个玩笑，但后来看到该男子开枪并翻过学校围栏。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

这名男子从汽车中央控制台取出一把.40口径手枪，拨打911后前往学校停车场。随后，他也翻过围栏，开始追赶袭击者。在与接线员通话时，贾曼科说自己必须进入学校，因为可能有人会死亡。

教室内的搏斗

贾曼科说，他悄悄跟在这名少年后面，当听到孩子们乞求饶命时，他爬得更快了。他从一扇破碎的窗户进入为有特殊教育需求儿童设置的教室，当时一名教育工作者正在与袭击者搏斗。

贾曼科向格里芬·约翰二世开枪。少年倒下后伸手去拿自己的武器，贾曼科担心他会再次开枪，于是又开了两枪。贾曼科说，他夜里会回想起所看到的一切，并思考自己是否能救下更多孩子。他还呼吁加强学校安全，并在每所学校配备安全官员。

关注我们在