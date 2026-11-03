Republikańska władza ustawodawcza Teksasu zmieniła w ubiegłym roku granice okręgów wyborczych przed wyborami uzupełniającymi w USA. Według Al Jazeery kościół Mount Hebron Missionary Baptist Church oraz w większości czarnoskóra dzielnica Sunnyside w Houston zostały przeniesione z 9. do 18. okręgu wyborczego.

W rezultacie demokrata Al Green został zmuszony do rywalizacji w prawyborach z urzędującym przedstawicielem 18. okręgu, Christianem Menefee, również czarnoskórym demokratą. Green przegrał, wskutek czego Houston stracił jednego ze swoich czarnoskórych przedstawicieli w Kongresie.

Krytyka nowego podziału

Granice 9. okręgu zmieniono tak, aby zapewnić przewagę Partii Republikańskiej. Republikanie liczą na zdobycie co najmniej pięciu miejsc w Kongresie w Teksasie, w tym kolejnych czterech okręgów na południu stanu.

Krytycy nazywają takie podejście rozpraszaniem i koncentracją głosów. Ich zdaniem osłabia ono reprezentację mniejszości, skupiając wyborców, którzy przeważnie popierają demokratów, w mniejszej liczbie okręgów. Pastor Max Miller oświadczył, że zmiany są próbą manipulowania głosowaniem i zmniejszenia wpływu mieszkańców danych okręgów.

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Profesor Texas Southern University Michael Adams zauważył, że brak kolejnego czarnoskórego członka Kongresu z Houston może wywołać u części czarnoskórych wyborców poczucie osłabienia ich głosu. Obrońcy nowego planu w Teksasie utrzymują, że uwzględniał on zmiany polityczne w stanie, wzrost liczby ludności, wysłuchania publiczne i najnowsze tendencje wyborcze, a nie przynależność rasową wyborców.

Test dla nowych okręgów

Zmiana podziału okręgów w połowie dekady odbywała się także w innych stanach. Republikanie zmienili mapy w Missouri, Karolinie Północnej, Tennessee, Luizjanie, Alabamie, Florydzie i Ohio, a demokraci — w Kalifornii. Mapa wprowadzona decyzją sądu w Utah dała demokratom korzystny okręg, a inicjatywa demokratów w Wirginii została później uznana za nieważną.

Około 35 milionów Amerykanów będzie głosować w okręgach o nowych granicach. Profesor University of Houston Brandon Rottinghaus podkreślił, że zmiana granic może wpłynąć na równowagę polityczną, ale nie gwarantuje wyniku głosowania.

W 9. okręgu demokraci próbują zmobilizować wyborców pochodzenia latynoamerykańskiego, których frekwencja, według Diany Isy, dyrektorki Mi Familia Vota w Teksasie, pozostaje niska. Demokratyczna kandydatka Letitia Gutierrez stawia na osobiste spotkania z wyborcami oraz porusza kwestie dostępności mieszkań i opieki medycznej.

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