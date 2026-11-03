Республиканская законодательная власть Техаса в прошлом году изменила границы избирательных округов в преддверии промежуточных выборов в США. По данным Al Jazeera, церковь Mount Hebron Missionary Baptist Church и преимущественно темнокожий район Саннисайд в Хьюстоне перевели из 9-го в 18-й избирательный округ.

Из-за этого демократ Эл Грин был вынужден соревноваться на праймериз с действующим представителем 18-го округа Кристианом Менефи, также темнокожим демократом. Грин проиграл, вследствие чего Хьюстон потерял одного из своих темнокожих представителей в Конгрессе.

Критика нового разделения

Границы 9-го округа изменили так, чтобы предоставить преимущество Республиканской партии. Республиканцы рассчитывают получить не менее пяти мест в Конгрессе в Техасе, включая еще четыре округа на юге штата.

Критики называют такой подход рассредоточением и концентрацией голосов. По их мнению, он ослабляет представительство меньшинств, концентрируя избирателей, которые преимущественно поддерживают демократов, в меньшем количестве округов. Пастор Макс Миллер заявил, что изменения являются попыткой манипулировать голосованием и уменьшить влияние жителей соответствующих округов.

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Профессор Техасского южного университета Майкл Адамс отметил, что отсутствие еще одного темнокожего члена Конгресса от Хьюстона может вызвать у части темнокожих избирателей ощущение ослабления их голоса. Защитники нового плана в Техасе настаивают, что он учитывал политические изменения в штате, рост населения, общественные слушания и последние тенденции голосования, а не расовую принадлежность избирателей.

Испытание для новых округов

Перераспределение округов в середине десятилетия происходило также в других штатах. Республиканцы изменили карты в Миссури, Северной Каролине, Теннесси, Луизиане, Алабаме, Флориде и Огайо, а демократы — в Калифорнии. Карта, введенная по решению суда в Юте, дала демократам выгодный округ, а инициативу демократов в Виргинии позднее признали недействительной.

Около 35 миллионов американцев будут голосовать в округах с новыми границами. Профессор Хьюстонского университета Брэндон Роттингаус подчеркнул, что изменение границ может повлиять на политический баланс, но не гарантирует результат голосования.

В 9-м округе демократы пытаются мобилизовать избирателей латиноамериканского происхождения, явка которых, по словам директора Mi Familia Vota в Техасе Даяны Исы, остается низкой. Демократическая кандидатка Летиция Гутьеррес делает ставку на личные встречи с избирателями и поднимает вопросы доступности жилья и медицинской помощи.

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