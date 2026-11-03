得州由共和党控制的立法机构去年在美国中期选举前重新划定了选区边界。据半岛电视台报道，Mount Hebron Missionary Baptist Church教堂以及休斯敦以非裔居民为主的桑尼赛德社区，被从第9选区划入第18选区。

因此，民主党人阿尔·格林被迫在初选中与第18选区现任代表、同为非裔民主党人的克里斯蒂安·梅内菲竞争。格林落败，休斯敦因此失去了一名非裔国会代表。

对新选区划分的批评

第9选区的边界被修改，以使共和党获得优势。共和党人预计将在得州赢得至少五个国会席位，其中包括该州南部新增的四个选区。

批评人士将这种做法称为分散和集中选票。他们认为，这会通过将主要支持民主党的选民集中到更少的选区中，削弱少数族裔的代表权。牧师马克斯·米勒表示，这些改变是操纵投票、削弱相关选区居民影响力的尝试。

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得州南方大学教授迈克尔·亚当斯指出，休斯敦少了一名非裔国会议员，可能会让部分非裔选民感到自己的声音被削弱。得州新方案的辩护者坚持认为，该方案考虑的是该州政治变化、人口增长、公开听证会以及近期投票趋势，而不是选民的种族身份。

对新选区的考验

十年中期的选区重划也发生在其他州。共和党人在密苏里州、北卡罗来纳州、田纳西州、路易斯安那州、阿拉巴马州、佛罗里达州和俄亥俄州修改了选区地图，民主党人则在加利福尼亚州进行了修改。犹他州根据法院裁决实施的地图为民主党带来了一个有利选区，而民主党人在弗吉尼亚州的倡议后来被宣布无效。

约3500万美国人将在边界重新划定的选区投票。休斯敦大学教授布兰登·罗廷豪斯强调，改变边界可能影响政治平衡，但并不能保证投票结果。

在第9选区，民主党正试图动员拉丁美洲裔选民；据得州Mi Familia Vota主任戴安娜·伊萨称，这一群体的投票率仍然较低。民主党候选人莱蒂西亚·古铁雷斯依靠与选民面对面交流，并提出住房可负担性和医疗服务可及性问题。

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