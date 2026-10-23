Польша во время встречи послов стран ЕС потребовала включить систему ETS2 в текущий пересмотр правил Европейской системы торговли выбросами ETS1. Варшава стремится либо остановить запуск ETS2, либо как минимум отложить его до 2030 года, сообщает RMF24.

Оценка влияния ETS2

Польская делегация сослалась на положение, согласованное на саммите ЕС неделей ранее. Оно обязывает Европейскую комиссию обновить оценку последствий ETS2 для домохозяйств и экономики. Польша добивается скорой подготовки такой оценки, однако на этом этапе не представила конкретных предложений по изменению правил.

Запуск ETS2 запланирован на 2028 год. По информации RMF24, его введение означало бы более высокие цены на топливо и отопление жилья. На саммите ЕС Польша требовала перенести начало действия системы как минимум на 2030 год, однако тогда соответствующего решения не приняли.

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Поддержка и возражения

Позицию Польши поддержали еще девять государств, в том числе Италия, страны Вышеградской группы и Греция. Часть из них прямо высказалась за отсрочку ETS2, другие настаивали на том, чтобы этот вопрос рассмотрели в дальнейшей работе над пересмотром правил. Еврокомиссия подтвердила, что знает об обязательстве, принятом на саммите, и будет рассматривать этот вопрос как приоритетный, но не назвала срок завершения оценки.

В то же время Дания, Швеция и ряд других стран выступили против распространения нынешнего пересмотра ETS1 на ETS2. Они считают, что это может осложнить переговоры и задержать достижение договоренности. До конца октября председательство в ЕС должно представить первый технический проект пересмотра ETS1. После двусторонних консультаций в начале ноября до конца месяца планируется подготовить политический компромиссный текст, а позицию Совета ЕС рассчитывают согласовать 11 декабря.

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