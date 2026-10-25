Во время протестов во Франции в течение выходных полиция задержала 1314 человек, а в столкновениях ранения получили 53 правоохранителя. Об этом со ссылкой на французское Министерство внутренних дел сообщает Interia. Субботние демонстрации прошли в крупнейших городах страны; это были вторые подряд выходные многочисленных протестов и столкновений с силовиками.

Задержания и ущерб

По данным французского МВД, в субботу полиция вмешивалась 75 раз. Во время беспорядков были разграблены 24 магазина. Власти также сообщили о начале нескольких расследований, не раскрывая подробностей.

Протесты были направлены против высокой стоимости жизни. После прекращения беспорядков оставшаяся часть субботней ночи прошла спокойно, заявили в министерстве. В воскресном заявлении ведомство не назвало число пострадавших среди участников протестов.

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Сообщения о травмированных

Министр внутренних дел Лоран Нуньес поздно вечером в субботу сообщил о двух случаях тяжелых травм среди протестующих — в Тулузе и Клермон-Ферране. Префектура Тулузы сообщила агентству AFP, что тяжело пострадал 20-летний мужчина с травмой руки. Медик, помогавший участникам протестов, заявил, что мужчина потерял несколько пальцев на правой руке.

В Клермон-Ферране также зафиксировали травму руки у одного из протестующих. Региональная газета La Nouvelle République сообщила о травме левого глаза у мужчины в Пуатье. Фотограф издания рассказал AFP, что 19-летний мужчина получил ранение во время полицейского штурма, когда правоохранители применили светошумовые гранаты и слезоточивый газ.

Акции солидарности с французской молодежью прошли и в Италии. В Милане группа протестующих пыталась прорвать полицейские барьеры во время демонстрации с участием более 10 тысяч человек. В Риме возле Колизея также произошли столкновения с полицией.

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