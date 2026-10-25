葡萄牙警方夜间拆除了里斯本和波尔图广场上参与反对住房危机抗议者的营地。行动期间，31人因不服从命令被拘留，《卫报》报道。

里斯本和波尔图的行动

02:00过后不久，数十名执法人员，其中一些带着警犬，开始清理里斯本市中心的罗西奥广场，那里搭建了100多顶帐篷。警方还称，已拆除波尔图多姆若昂一世广场约50顶帐篷。

警方表示，在行动前曾向人们提出自行离开营地。执法人员称其行动具有相称性，并表示拆除了171处构筑物。行动期间有11人受伤，其中包括3名警察。

路透社报道称，里斯本被拘留的25人已获释，但须于周一出庭。

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活动人士的声明与住房危机

Casa Para Viver运动表示，突袭期间有20多人受伤。活动人士称，警方使用了警棍、警犬和橡皮子弹，并呼吁在周三举行新的抗议活动。左翼集团议员法比亚诺·菲盖雷多称警方的行动是对民主的打击，并强调人们享有住房和和平抗议的权利。

葡萄牙的帐篷营地于10月初开始出现，最初在波尔图，随后出现在里斯本。抗议者反对住房成本，据该媒体报道，该成本已超过居民的平均收入。自2017年以来，该国房价上涨超过一倍，租金水平也接近翻倍。

活动人士还要求中间偏右政府撤回一项法案，该法案使驱逐住户更容易，并取消对新合同租金的限制。该文件已在议会通过一读。

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