Portugalska policja w nocy zlikwidowała obozy uczestników protestów przeciwko kryzysowi mieszkaniowemu na placach w Lizbonie i Porto. Podczas operacji zatrzymano 31 osób za nieposłuszeństwo, informuje The Guardian.

Operacje w Lizbonie i Porto

Krótko po 02:00 dziesiątki funkcjonariuszy, część z psami, zaczęły oczyszczać plac Rossio w centrum Lizbony, gdzie rozstawiono ponad 100 namiotów. Policja poinformowała również o demontażu około 50 namiotów na placu Dom João I w Porto.

Według policji przed operacją ludziom zaproponowano samodzielne opuszczenie obozów. Funkcjonariusze określili swoje działania jako proporcjonalne i oświadczyli, że zdemontowano 171 konstrukcji. Podczas operacji poszkodowanych zostało 11 osób, w tym trzech policjantów.

Reuters podał, że 25 osób zatrzymanych w Lizbonie zwolniono z obowiązkiem stawienia się w sądzie w poniedziałek.

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Oświadczenia aktywistów i kryzys mieszkaniowy

Ruch Casa Para Viver oświadczył, że podczas nalotów poszkodowanych zostało ponad 20 osób. Aktywiści twierdzą, że policja użyła pałek, psów i gumowych kul, oraz wezwali do nowych protestów w środę. Deputowany Bloku Lewicy Fabiano Figueiredo nazwał działania policji ciosem w demokrację i podkreślił prawo ludzi do mieszkania oraz pokojowego protestu.

Obozy namiotowe w Portugalii zaczęły pojawiać się na początku października, najpierw w Porto, a później w Lizbonie. Protestujący sprzeciwiają się kosztom mieszkań, które, według publikacji, przekroczyły średnie dochody ludności. Ceny mieszkań w kraju od 2017 roku wzrosły ponad dwukrotnie, a stawki najmu niemal się podwoiły.

Aktywiści domagają się także, aby centroprawicowy rząd wycofał projekt ustawy, który ułatwia eksmisje i znosi ograniczenia czynszów dla nowych umów. Dokument przeszedł już pierwsze czytanie w parlamencie.

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