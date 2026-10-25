Полиция Португалии ночью демонтировала лагеря участников протестов против жилищного кризиса на площадях в Лиссабоне и Порту. Во время операций 31 человек был задержан за неповиновение, сообщает The Guardian.

Операции в Лиссабоне и Порту

Вскоре после 02:00 десятки правоохранителей, часть из которых была с собаками, начали расчищать площадь Росиу в центре Лиссабона, где было установлено более 100 палаток. Полиция также сообщила о демонтаже примерно 50 палаток на площади Дом Жуан I в Порту.

По данным полиции, перед операцией людям предложили самостоятельно покинуть лагеря. Правоохранители назвали свои действия пропорциональными и заявили о демонтаже 171 сооружения. Во время операций пострадали 11 человек, в том числе трое полицейских.

Reuters сообщило, что 25 задержанных в Лиссабоне были отпущены с обязательством явиться в суд в понедельник.

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Заявления активистов и жилищный кризис

Движение Casa Para Viver заявило, что во время рейдов пострадали более 20 человек. Активисты утверждают, что полиция применила дубинки, собак и резиновые пули, и призвали к новым протестам в среду. Депутат от Левого блока Фабиано Фигейреду назвал действия полиции ударом по демократии и подчеркнул право людей на жилье и мирный протест.

Палаточные лагеря в Португалии начали появляться в начале октября, сначала в Порту, а затем в Лиссабоне. Протестующие выступают против стоимости жилья, которая, по данным издания, превысила средние доходы населения. Цены на жилье в стране с 2017 года выросли более чем вдвое, а арендные ставки почти удвоились.

Активисты также требуют от правоцентристского правительства отозвать законопроект, который упрощает выселение и отменяет ограничения арендной платы для новых договоров. Документ уже прошел первое чтение в парламенте.

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