在美国，前交通部长皮特·布蒂吉格支持独立候选人塞思·博德纳参加蒙大拿州联邦参议员选举，尽管民主党候选人阿拉娜·班克黑德也在参选。The Hill报道。

布蒂吉格表示，在服兵役和政府工作期间与他共事过的最优秀领导人更关心结果，而非个人认可，并称博德纳就是这样的人之一。他承认自己并不认同这名独立候选人的所有立场，但强调了其为国家服务的经历。

支持独立候选人

布蒂吉格在声明中指出，蒙大拿州值得拥有一位能够对抗华盛顿腐败、保护生育自由、与另一党派代表合作以降低成本并取得成果的参议员。他表示，博德纳将会是这样的参议员。

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博德纳已经获得多名民主党人的支持，其中包括前蒙大拿州参议员乔恩·泰斯特。蒙大拿州民主党主席香农·奥布莱恩本月早些时候辞职，也支持了这名独立候选人。

三名候选人参选

班克黑德曾多次被要求退出选举，以便为博德纳让出竞选空间，但她拒绝了。该媒体指出，即使她退出竞选，州法律也会要求民主党提名另一名候选人。

根据Decision Desk HQ截至周五上午的民调平均数据，阿尔梅获得41.9%的支持率，博德纳为29.4%，班克黑德为17.1%。Decision Desk HQ将这场参议院选举评估为“倾向共和党”。

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