W USA były sekretarz transportu Pete Buttigieg poparł niezależnego kandydata Setha Bodnara w wyborach do Senatu w Montanie, mimo że w wyścigu uczestniczy również kandydatka Partii Demokratycznej Alana Bankhead. Informuje o tym The Hill.

Buttigieg oświadczył, że najlepsi liderzy, z którymi pracował podczas służby wojskowej i w rządzie, bardziej dbali o wyniki niż o osobiste uznanie, i nazwał Bodnara jedną z takich osób. Przyznał, że nie podziela wszystkich stanowisk niezależnego kandydata, ale podkreślił jego służbę dla kraju.

Poparcie dla niezależnego kandydata

W swoim oświadczeniu Buttigieg zaznaczył, że Montana zasługuje na senatora, który będzie przeciwdziałał korupcji w Waszyngtonie, chronił wolności reprodukcyjne, współpracował z przedstawicielami drugiej partii w celu obniżenia kosztów i osiągał wyniki. Według niego Bodnar będzie takim senatorem.

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Bodnar uzyskał już poparcie szeregu demokratów, w tym byłego senatora z Montany Jona Testera. Przewodnicząca Partii Demokratycznej Montany Shannon O’Brien na początku tego miesiąca ustąpiła ze stanowiska i również poparła niezależnego kandydata.

Trzech kandydatów w wyścigu

Bankhead wielokrotnie wzywano do wycofania się z wyborów, aby zrobić miejsce Bodnarowi, jednak odmówiła. Publikacja zauważa, że nawet gdyby wycofała się z wyścigu, prawo stanowe wymagałoby od Partii Demokratycznej nominowania innego kandydata.

Według średniej sondaży Decision Desk HQ na piątkowy poranek Alme miał 41,9% poparcia, Bodnar — 29,4%, a Bankhead — 17,1%. Decision Desk HQ ocenia ten wyścig do Senatu jako „prawdopodobnie republikański”.

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