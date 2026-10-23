В США бывший министр транспорта Пит Буттиджич поддержал независимого кандидата Сета Боднара на выборах в Сенат от штата Монтана, несмотря на участие в гонке кандидатки от Демократической партии Аланы Бэнкхед. Об этом сообщает The Hill.

Буттиджич заявил, что лучшие лидеры, с которыми ему приходилось работать на военной службе и в правительстве, больше заботились о результате, чем о личном признании, и назвал Боднара одним из таких людей. Он признал, что не разделяет всех позиций независимого кандидата, но подчеркнул его службу стране.

Поддержка независимого кандидата

В своем заявлении Буттиджич отметил, что Монтана заслуживает сенатора, который будет противодействовать коррупции в Вашингтоне, защищать репродуктивные свободы, сотрудничать с представителями другой партии для снижения расходов и добиваться результатов. По его словам, Боднар будет таким сенатором.

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Боднар уже получил поддержку ряда демократов, в том числе бывшего сенатора от Монтаны Джона Тестера. Председатель Демократической партии Монтаны Шеннон О’Брайен ранее в этом месяце покинула свой пост и также поддержала независимого кандидата.

Три кандидата в гонке

Бэнкхед неоднократно призывали снять свою кандидатуру с выборов, чтобы освободить поле для Боднара, однако она отказалась. Издание отмечает, что даже в случае ее выхода из гонки закон штата потребовал бы от Демократической партии выдвинуть другого кандидата.

Согласно среднему показателю опросов Decision Desk HQ по состоянию на утро пятницы, Алме имел 41,9% поддержки, Боднар — 29,4%, а Бэнкхед — 17,1%. Decision Desk HQ оценивает эту гонку в Сенат как «вероятно республиканскую».

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