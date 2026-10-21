Wiceprezydent USA Jay D. Vance zgodził się ze specjalnym przedstawicielem prezydenta Donalda Trumpa, Stevem Witkoffem, który nazwał rosyjskiego przywódcę Władimira Putina „humanistą”.

Vance oświadczył to, odpowiadając na pytania dziennikarzy, jak podaje Biały Dom.

„Zgadzam się ze Stevem Witkoffem, że powiedział coś miłego o człowieku, który właśnie uwolnił amerykańskiego zakładnika” – zaznaczył wiceprezydent USA.

21 października podczas spotkania z Putinem w Sankt Petersburgu Witkoff podziękował mu za uwolnienie 74-letniego amerykańskiego nauczyciela Stephena Gabbarra, który przebywał w areszcie w Rosji ponad cztery lata, i nazwał rosyjskiego przywódcę humanistą.

Jednocześnie Międzynarodowy Trybunał Karny wydał nakaz aresztowania Putina w związku z podejrzeniami o popełnienie zbrodni wojennych związanych z nielegalną deportacją ukraińskich dzieci.

Źródło: Biały Dom.

Przypomnijmy, że Witkoff uda się do Sankt Petersburga po spotkaniu z Zełenskim.

Wcześniej prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oraz specjalny przedstawiciel prezydenta USA Steve Witkoff rozpoczęli rozmowy w Oslo, stolicy Norwegii.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przybył 20 października do Norwegii, gdzie zaplanował szereg spotkań z międzynarodowymi partnerami.

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