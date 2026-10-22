Wyniki badań tkanek pobranych podczas operacji papieża Leona XIV potwierdziły, że nowotwór ma charakter ogniskowy.

Po zabiegu chirurgicznym papież nie wymaga dalszego leczenia.

„Papież Lew XIV nie wymaga dalszego leczenia po operacji usunięcia nowotworu złośliwego z płuca” – poinformowali lekarze papieża.

Według informacji przedstawicieli Watykanu badania tkanek pobranych podczas operacji potwierdziły diagnozę gruczolakoraka płuca. Było to zgodne z wcześniejszymi przypuszczeniami lekarzy, a wyniki badań wykazały, że choroba miała charakter miejscowy.

„Dalsze badania onkologiczne potwierdziły, że nie jest konieczne żadne dodatkowe leczenie” – zaznaczono w Watykanie.

71-letni Lew XIV został wypisany z rzymskiego szpitala Gemelli cztery dni po operacji. Opuszczając placówkę medyczną, papież zatrzymał się, aby porozmawiać z ludźmi, którzy przyszli go wspierać.

W środę po wypisaniu z szpitala papież odprawił pierwszą cotygodniową audiencję generalną na Placu św. Piotra.

Zabieg chirurgiczny odbył się 13 października i trwał 90 minut. Podczas operacji lekarze usunęli dolną część prawego płuca papieża.

O zbliżającej się operacji Lew XIV poinformował osobiście podczas tradycyjnej niedzielnej modlitwy na Placu św. Piotra. Wówczas powiedział zgromadzonym, że lekarze wykryli nowotwór w jego płucu.

Papież zaznaczył również, że chorobę udało się wykryć we wczesnym stadium.

Zgodnie z wynikami badań pooperacyjnych papież nie będzie potrzebował dodatkowego leczenia onkologicznego.

Informuje o tym BBC.

Wcześniej papież Lew XIV oświadczył, że strony negocjacji dotyczących zakończenia wojny muszą być gotowe do ustępstw w niektórych kwestiach w imię osiągnięcia pokoju. Powiedział to 28 września podczas przemówienia przed europejskimi przywódcami we francuskim Metz.

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