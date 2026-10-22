Папі Римському Леву XIV не знадобиться лікування після видалення пухлину легені

Результати аналізів тканин, видалених під час операції Папі Римському Леву XIV, підтвердили локалізований характер онкологічного захворювання.

Після хірургічного втручання понтифіку не потрібне додаткове лікування.

«Папа Лев XIV не потребує подальшого лікування після операції з видалення злоякісної пухлини з легені», — повідомили лікарі понтифіка.

За інформацією представників Ватикану, дослідження тканин, видалених під час операції, підтвердило діагноз аденокарциноми легені. Це відповідало попереднім припущенням лікарів, а результати обстеження засвідчили, що захворювання мало локалізований характер.

«Подальше онкологічне обстеження підтвердило, що жодного додаткового лікування не потрібно», — зазначили у Ватикані.

71-річного Лева XIV виписали з римської лікарні Джемеллі через чотири дні після операції. Під час виходу з медичного закладу понтифік зупинився, щоб поспілкуватися з людьми, які прийшли його підтримати.

У середу після виписки Папа провів першу щотижневу загальну аудієнцію на площі Святого Петра.

Хірургічне втручання відбулося 13 жовтня та тривало 90 хвилин. Під час операції лікарі видалили нижню частину правої легені понтифіка.

Про майбутню операцію Лев XIV повідомив особисто під час традиційної недільної молитви на площі Святого Петра. Тоді він розповів присутнім, що лікарі виявили новоутворення в його легені.

Понтифік також зазначив, що захворювання вдалося виявити на ранній стадії.

За результатами післяопераційних досліджень, додаткове онкологічне лікування Папі Римському не знадобиться.

Про це повідомляє BBC.

Раніше Папа Римський Лев XIV заявив, що сторони переговорів щодо завершення війни мають бути готовими поступитися окремими позиціями заради досягнення миру. Про це він сказав 28 вересня під час виступу перед європейськими лідерами у французькому Меці.

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