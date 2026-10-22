Папе Римскому Льву XIV не понадобится лечение после удаления опухоли лёгкого

Результаты анализов тканей, удаленных во время операции Папе Римскому Льву XIV, подтвердили локализованный характер онкологического заболевания.

После хирургического вмешательства понтифику не требуется дополнительное лечение.

«Папа Лев XIV не нуждается в дальнейшем лечении после операции по удалению злокачественной опухоли из легкого», — сообщили врачи понтифика.

По информации представителей Ватикана, исследование тканей, удаленных во время операции, подтвердило диагноз аденокарциномы легкого. Это соответствовало предварительным предположениям врачей, а результаты обследования показали, что заболевание имело локализованный характер.

«Дальнейшее онкологическое обследование подтвердило, что никакого дополнительного лечения не требуется», — отметили в Ватикане.

71-летнего Льва XIV выписали из римской больницы Джемелли через четыре дня после операции. При выходе из медицинского учреждения понтифик остановился, чтобы пообщаться с людьми, пришедшими поддержать его.

В среду после выписки Папа провел первую еженедельную общую аудиенцию на площади Святого Петра.

Хирургическое вмешательство состоялось 13 октября и длилось 90 минут. Во время операции врачи удалили нижнюю часть правого легкого понтифика.

О предстоящей операции Лев XIV сообщил лично во время традиционной воскресной молитвы на площади Святого Петра. Тогда он рассказал присутствующим, что врачи обнаружили новообразование в его лёгком.

Понтифик также отметил, что заболевание удалось выявить на ранней стадии.

По результатам послеоперационных исследований, дополнительное онкологическое лечение Папе Римскому не понадобится.

Об этом сообщает BBC.

Ранее Папа Римский Лев XIV заявил, что стороны переговоров о прекращении войны должны быть готовы пойти на уступки по отдельным позициям ради достижения мира. Об этом он сказал 28 сентября во время выступления перед европейскими лидерами во французском Меце.

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