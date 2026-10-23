Верховный суд США разрешил главному избирательному должностному лицу штата Нью-Гэмпшир полностью не принимать студенческие удостоверения для подтверждения личности избирателей на промежуточных выборах. Решение было принято по экстренному ходатайству штата, которое поддержал Национальный комитет Республиканской партии, сообщает The Hill.

Спор об удостоверениях

Ранее суд низшей инстанции постановил, что должностные лица Нью-Гэмпшира вышли за рамки нового закона штата, который ввел ограничения на использование студенческих удостоверений для получения бюллетеня. По мнению этого суда, если у избирателя не было других способов подтвердить личность, штат все равно должен был рассматривать студенческое удостоверение вместе с другими доказательствами.

Верховный суд раскритиковал вмешательство окружного суда, поскольку оно произошло слишком близко к ноябрьским выборам. В кратком неподписанном постановлении большинство указало, что окружной суд не привел оснований для отступления от принципа, согласно которому судебные решения накануне выборов могут запутать избирателей.

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Особое мнение Джексон

Судья Кетанджи Браун Джексон публично выразила несогласие. Она заявила, что этот принцип не должен применяться, поскольку решение суда низшей инстанции было призвано обеспечить избирателей точной информацией о правилах голосования. По ее словам, судебный запрет на существенные искажения правил выборов не создает путаницы, а предотвращает ее.

Постановление Верховного суда не является окончательным решением в споре, и дело может вновь попасть в суд после промежуточных выборов. Генеральный прокурор Нью-Гэмпшира Джон Формелла назвал это решение победой в защите избирательных законов штата и предотвращении неопределенности для избирателей и должностных лиц, отвечающих за выборы.

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