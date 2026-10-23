Sąd Najwyższy USA pozwolił głównemu urzędnikowi wyborczemu stanu New Hampshire w ogóle nie uznawać legitymacji studenckich do potwierdzania tożsamości wyborców w wyborach śródokresowych. Decyzję podjęto po nadzwyczajnym wniosku stanu, popartym przez Krajowy Komitet Partii Republikańskiej, poinformował The Hill.

Spór dotyczący dokumentów tożsamości

Wcześniej sąd niższej instancji orzekł, że urzędnicy z New Hampshire wykroczyli poza zakres nowej ustawy stanowej, która wprowadziła ograniczenia w używaniu legitymacji studenckich do otrzymania karty do głosowania. Zdaniem tego sądu, jeśli wyborca nie miał innych sposobów potwierdzenia tożsamości, stan nadal musiał rozpatrzyć legitymację studencką wraz z innymi dowodami.

Sąd Najwyższy skrytykował ingerencję sądu okręgowego, ponieważ nastąpiła zbyt blisko listopadowych wyborów. W krótkim, niepodpisanym postanowieniu większość stwierdziła, że sąd okręgowy nie podał podstaw do odstąpienia od zasady, zgodnie z którą orzeczenia sądowe w przeddzień wyborów mogą wprowadzać wyborców w błąd.

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Zdanie odrębne Jackson

Sędzia Ketanji Brown Jackson publicznie wyraziła zdanie odrębne. Stwierdziła, że zasada ta nie powinna mieć zastosowania, ponieważ decyzja sądu niższej instancji miała zapewnić wyborcom dokładne informacje o zasadach głosowania. Jak powiedziała, sądowy zakaz istotnego zniekształcania zasad wyborczych nie powoduje zamieszania, lecz mu zapobiega.

Postanowienie Sądu Najwyższego nie jest ostatecznym rozstrzygnięciem sporu, a sprawa może ponownie trafić do sądu po wyborach śródokresowych. Prokurator generalny New Hampshire John Formella nazwał tę decyzję zwycięstwem dla ochrony stanowych przepisów wyborczych i zapobiegania niepewności wśród wyborców oraz urzędników wyborczych.

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