美国最高法院允许新罕布什尔州首席选举官员在中期选举中完全不接受学生证件作为核实选民身份的材料。该决定是根据该州提出的紧急申请作出的，共和党全国委员会支持了这项申请，The Hill报道称。

围绕身份证件的争议

此前，下级法院裁定，新罕布什尔州官员超出了该州新法律的范围。该法律对使用学生证件领取选票施加了限制。该法院认为，如果选民没有其他方式证明身份，该州仍必须将学生证件与其他证据一并考虑。

最高法院批评地区法院的干预，因为这一干预发生在距离11月选举过近之时。在一份简短的未署名命令中，多数意见指出，地区法院没有说明偏离一项原则的理由，即选举前夕的法院裁决可能会使选民感到困惑。

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杰克逊的不同意见

大法官凯坦吉·布朗·杰克逊公开表示反对。她称，这一原则不应适用，因为下级法院的裁决旨在向选民提供有关投票规则的准确信息。她表示，法院禁止对选举规则进行实质性歪曲，并不会造成混乱，而是防止混乱。

最高法院的命令并非该争议的最终裁决，此案可能在中期选举后再次提交法院审理。新罕布什尔州总检察长约翰·福梅拉称，这项决定是保护该州选举法、并防止选民和选举官员面临不确定性的一次胜利。

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