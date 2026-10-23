Президент США Дональд Трамп подписал указ, направленный на снижение ипотечных платежей и расходов на приобретение жилья. Документ поручает директору Федерального агентства жилищного финансирования Биллу Пулте создать пилотную программу, в рамках которой заемщикам будут отменять страховые взносы по ипотеке с государственной поддержкой после выполнения требований к собственному капиталу в жилье, сообщает The Hill.

Меры для заемщиков

Указ также предусматривает преобразование пилотной программы Федерального агентства жилищного финансирования по отмене требования о страховании права собственности в постоянную. В Белом доме заявили, что это позволит большему числу заемщиков выбирать более доступные альтернативы такому страхованию и снизить расходы на рефинансирование.

Кроме того, Трамп поручил министру сельского хозяйства Брук Роллинз и министру по делам ветеранов Дагу Коллинзу снизить процентные ставки по кредитам на односемейные дома, предоставляемым их ведомствами.

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Строительство и ситуация на рынке

Президент также создал рабочую группу, которая должна снизить расходы на строительство домов и улучшить качество жилья. Среди ее задач — содействовать применению современных производственных методов при производстве жилья, отвечающего требованиям федеральных программ.

По данным Freddie Mac, средняя ставка по 30-летней ипотеке на этой неделе снизилась с 7,4% до 7,32% — впервые с середины августа. Средняя ставка по 15-летней ипотеке уменьшилась с 6,71% до 6,68%. В то же время Национальная ассоциация риелторов сообщила, что число незавершенных сделок по продаже жилья в сентябре сократилось на 7,3% по сравнению с августом и на 11,3% в годовом выражении.

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