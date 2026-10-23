Министерство юстиции США обратилось в Апелляционный суд девятого округа с просьбой вмешаться в его иск против Калифорнии и временно остановить подсчет более 20 тысяч почтовых бюллетеней. Администрация президента Дональда Трампа утверждает, что их могли подать люди без гражданства США, сообщает The Hill.

Обращение в апелляционный суд

Обращение в апелляционную инстанцию поступило до того, как окружной судья США Дэвид Картер принял решение по ходатайству ведомства. По данным Reuters, судья назначил слушание по экстренному распоряжению, которое могло бы запретить штату считать бюллетени, пока не будет проверено гражданство 20 тысяч избирателей.

На прошлой неделе Минюст США подал иск против Калифорнии после того, как дал избирательным чиновникам штата 48 часов, чтобы отложить бюллетени 20 тысяч человек из списка. В иске указано: если Калифорния не может самостоятельно подтвердить гражданство людей из этого списка, федеральное правительство просило отложить полученные от них бюллетени до завершения проверки.

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Заявления Минюста и реакция губернатора

В понедельник Минюст США сообщил, что 28 людям, которых ведомство подозревает в отсутствии гражданства США, предъявили обвинения в связи с незаконно зарегистрированными голосами. Ведомство заявило, что большинство из них проголосовали, используя бюллетени, которые, по его утверждению, были получены незаконно и мошенническим путем. Заместитель генерального прокурора Трент Маккоттер заявил, что все обвиняемые фигурируют в переданном избирательным чиновникам Калифорнии списке из более чем 20 тысяч предполагаемых неграждан США.

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом раскритиковал иск, заявив, что требование противоречит избирательным процедурам и вынуждает чиновников штата нарушать федеральный закон. Минюст США и президент Трамп также предупредили, что избирательные чиновники Калифорнии могут столкнуться с уголовными обвинениями, если включат все эти бюллетени в подсчет на промежуточных выборах.

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