В Вашингтоне, США, Джаред Кушнер отверг обвинения в том, что он якобы имел доступ к связанным с Объединенными Арабскими Эмиратами банковским счетам, когда был старшим советником Белого дома во время первого президентского срока Дональда Трампа. Кушнер назвал эти утверждения выдумками и заявил, что описанных событий никогда не было.

Утверждения Vanity Fair

Как сообщает NDTV, обвинения изложены в отрывке из готовящейся книги журналиста Мэттью Коула «Princes and Thieves: Jared Kushner and Mohamed bin Zayed's Secret Plot to Remake the Middle East», опубликованном Vanity Fair. В материале утверждается, что нидерландские спецслужбы следили за активностью iPhone Кушнера и якобы зафиксировали его доступ к счету, связанному с ОАЭ.

По версии Vanity Fair, около 750 млн долларов поступили на счет в First Abu Dhabi Bank, который находился у фонда Watani Al Emarat Foundation, финансируемого властями ОАЭ. Издание утверждает, что Кушнер был уполномоченным подписантом счета, но не его владельцем. Согласно этим данным, счет находился под надзором Тахнуна бин Заеда — председателя банка и брата правителя ОАЭ Мохамеда бин Заеда.

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Также в публикации говорится, что Мохамед бин Заед и наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман якобы рассматривали создание фонда для поддержки внешнеполитических целей администрации Трампа. Vanity Fair утверждает, что не менее 2 млрд долларов были внесены на два счета для Кушнера, а еще один счет якобы использовался для перевода 1 млрд долларов в его личных интересах. Эти утверждения не установлены как выводы о неправомерных действиях.

Ответ Кушнера и адвоката

Кушнер заявил, что автор не предоставил банковских выписок, данных о переводах, номеров счетов, дат транзакций или других проверяемых доказательств. Он также отметил, что в указанный период был объектом повышенного внимания СМИ, расследований Конгресса и специального прокурора и добровольно дал более 30 часов показаний.

Адвокат Кушнера Чад Мизелл также назвал обвинения категорически ложными и заявил, что описанных счетов не существует. Отвечая на вопрос о возможном иске, он сказал, что рассматриваются все варианты.

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