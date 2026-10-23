在美国华盛顿，贾里德·库什纳否认了有关他在唐纳德·特朗普首个总统任期内担任白宫高级顾问时，据称曾访问与阿拉伯联合酋长国有关联的银行账户的指控。库什纳称这些说法是捏造，并表示所描述的事件从未发生过。

Vanity Fair的说法

据NDTV报道，这些指控载于记者马修·科尔即将出版的著作《Princes and Thieves: Jared Kushner and Mohamed bin Zayed's Secret Plot to Remake the Middle East》的节选，内容由Vanity Fair刊登。文章称，荷兰情报部门监控了库什纳iPhone上的活动，并据称记录到他访问一个与阿联酋有关联的账户。

按照Vanity Fair的说法，约7.5亿美元进入了First Abu Dhabi Bank的一个账户，该账户由获得阿联酋当局资助的Watani Al Emarat Foundation持有。该刊物称，库什纳是该账户的授权签字人，但并非其所有者。据该信息，该账户由塔赫农·本·扎耶德监管；他是该银行董事长，也是阿联酋统治者穆罕默德·本·扎耶德的兄弟。

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文章还称，穆罕默德·本·扎耶德和沙特阿拉伯王储穆罕默德·本·萨勒曼据称曾考虑设立一个基金，以支持特朗普政府的外交政策目标。Vanity Fair称，至少20亿美元被存入为库什纳设立的两个账户，另一个账户据称被用于转移10亿美元供其个人受益。这些说法尚未被确定为有关不当行为的结论。

库什纳及其律师的回应

库什纳表示，作者没有提供银行对账单、转账数据、账户号码、交易日期或其他可核实的证据。他还指出，在所述期间，他受到媒体、国会调查和特别检察官调查的密切关注，并自愿作证超过30小时。

库什纳的律师查德·米泽尔也称这些指控绝对不实，并表示所描述的账户并不存在。针对可能提起诉讼的问题，他表示正在考虑所有选项。

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