W Waszyngtonie w Stanach Zjednoczonych Jared Kushner zaprzeczył oskarżeniom, że rzekomo miał dostęp do powiązanych ze Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi rachunków bankowych, gdy był starszym doradcą Białego Domu podczas pierwszej kadencji prezydenckiej Donalda Trumpa. Kushner nazwał te twierdzenia zmyśleniami i oświadczył, że opisane wydarzenia nigdy nie miały miejsca.

Twierdzenia Vanity Fair

Jak podaje NDTV, oskarżenia przedstawiono we fragmencie nadchodzącej książki dziennikarza Matthew Cole’a „Princes and Thieves: Jared Kushner and Mohamed bin Zayed's Secret Plot to Remake the Middle East”, opublikowanym przez Vanity Fair. W materiale twierdzi się, że holenderskie służby wywiadowcze monitorowały aktywność na iPhonie Kushnera i rzekomo zarejestrowały jego dostęp do konta powiązanego z ZEA.

Według Vanity Fair około 750 mln dolarów wpłynęło na konto w First Abu Dhabi Bank, utrzymywane przez fundację Watani Al Emarat Foundation, finansowaną przez władze ZEA. Publikacja twierdzi, że Kushner był upoważnionym sygnatariuszem konta, ale nie jego właścicielem. Według tych danych konto znajdowało się pod nadzorem Tahnoona bin Zayeda — prezesa banku i brata władcy ZEA Mohameda bin Zayeda.

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W publikacji stwierdzono również, że Mohamed bin Zayed i saudyjski następca tronu Mohammed bin Salman rzekomo rozważali utworzenie funduszu wspierającego cele polityki zagranicznej administracji Trumpa. Vanity Fair twierdzi, że co najmniej 2 mld dolarów wpłacono na dwa konta dla Kushnera, a inne konto miało być rzekomo wykorzystane do przekazania 1 mld dolarów na jego osobistą korzyść. Twierdzenia te nie zostały ustalone jako wnioski dotyczące nieprawidłowości.

Odpowiedź Kushnera i prawnika

Kushner oświadczył, że autor nie przedstawił wyciągów bankowych, danych o przelewach, numerów kont, dat transakcji ani innych weryfikowalnych dowodów. Zaznaczył również, że w wskazanym okresie był przedmiotem wzmożonej uwagi mediów, dochodzeń Kongresu i specjalnego prokuratora oraz dobrowolnie złożył ponad 30 godzin zeznań.

Prawnik Kushnera, Chad Mizelle, również nazwał oskarżenia kategorycznie fałszywymi i oświadczył, że opisane konta nie istnieją. Odpowiadając na pytanie o możliwy pozew, powiedział, że rozważane są wszystkie opcje.

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