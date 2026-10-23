特朗普签署旨在降低抵押贷款成本的行政令——《国会山报》

美国总统唐纳德·特朗普签署了一项旨在降低抵押贷款月供和购房成本的行政令。该文件指示联邦住房金融局局长比尔·普尔特制定一项试点计划：在借款人满足房屋净值要求后，免除其政府支持抵押贷款的抵押保险保费，据《国会山报》报道。

针对借款人的措施

该行政令还规定，将联邦住房金融局免除产权保险要求的试点计划转为永久性计划。白宫表示，这将使更多借款人能够选择此类保险成本更低的替代方案，并降低再融资成本。

此外，特朗普指示农业部长布鲁克·罗林斯和退伍军人事务部长道格·柯林斯，降低其部门提供的独栋住宅贷款利率。

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建设与市场情况

总统还成立了一个工作组，负责降低房屋建设成本并改善住房质量。其任务包括推动在生产符合联邦项目要求的住房时采用现代制造方法。

根据房地美的数据，本周30年期抵押贷款平均利率从7.4%降至7.32%，为自8月中旬以来首次下降。15年期抵押贷款平均利率从6.71%降至6.68%。与此同时，美国全国房地产经纪人协会表示，9月待完成住宅销售交易数量较8月下降7.3%，同比下降11.3%。

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