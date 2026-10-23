法国法院在骚乱后监禁217人——Dawn

法国法院正以快速程序审理与上周末抗议活动期间发生的骚乱有关的被告案件。司法部长热拉尔·达尔马宁表示，自周六以来约2700名被拘留者中，法院已将217人送入监狱服刑，Dawn报道称。

政府称，加快司法程序是为了在近年来最严重的城市暴力事件之一后恢复秩序。与此同时，法院不堪重负，一些律师认为，如此规模的听证会是国家镇压的表现。

严厉判决

达尔马宁表示，约半数被监禁者没有犯罪记录。他说，他们大多是18至25岁的男性，随着举行新的听证会，判决数量可能增加。

19岁的学生马蒂尔德·B.被判处五个月缓刑。20岁的弗朗索瓦·D.被判处八个月监禁，其中两个月必须在拘押中度过。警方在他的包中发现了指虎和弹簧刀；此外，据执法部门称，这对男女曾在社交媒体上讨论“游击战”和殴打警察。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

21岁的厨师曼努埃尔此前没有犯罪记录，被判处两个月监禁，另加六个月缓刑。警方在示威活动起点附近将他拘留时，在其身上发现了玻璃瓶、布条和打火机。

律师的批评

巴黎律师、Colere noire团体成员罗曼·鲁伊斯指责司法部长向法官施压以加重处罚，并公开赞同监禁年轻人。他表示，该团体反对将司法系统变成镇压工具。

代表一名默伦被告的律师特里斯坦·劳利斯表示，他认为长达50页的案件材料准备得很仓促，报告往往不清晰且细节不足。他还称，其客户在拘押期间遭到殴打。

关注我们在